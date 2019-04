Plön

Die 51-Jährige trinkt selber am liebsten Wildkirsche-Tee. Der fruchtige Geschmack hat es ihr angetan. Kein Wunder, dass ihr „Haustee“ im Geschäft zwölf Beerenfrüchte beinhaltet. „Da reicht ein Esslöffel pro Kanne“, erzählt Sabine Hoppe. Auch die „Plöner Rosenkönigin“ schmeckt sehr fruchtig. Wer probieren möchte, lässt sich im Teeladen eine Tasse oder Kanne frisch aufbrühen.

Sabine Hoppe ist aus Nordrhein-Westfalen zugezogen. „Ich war so oft im Urlaub hier“, erzählt sie. 2018 zog sie dann nach Malente, suchte passende Räume für ihr kleines Geschäft in Plön. Eher zufällig fand sie den leerstehenden Laden in der Lübecker Straße 16 – und griff zu. Neben den vielen Dosen mit verschiedenen Teesorten hat sie auch viele Teebecher und Tee-Service im Angebot, Stövchen und Zuckerzangen, jede Menge Zubehör und Geschenkartikel vom Teelichthalter bis zu Vasen, Kerzen, Servietten und Osterdeko. Sie selber trägt Ohrringe in Form von Teekannen. Davon verkauft sie auch Exemplare.

Die großen Teedosen stehen in Regalen aus weißen Obst-Holzkisten. Sabine Hoppe verkauft Gramm-weise, auch mal zehn Gramm, wenn jemand zu Hause zunächst probieren möchte. Das Abwiegen kostet etwas Zeit, aber Teetrinker sind ja gelassen. Und so ist auch Zeit für einen kleinen Plausch.

Geöffnet ist die „Plöner Teestube“ dienstags bis freitags von 9 bis 19 Uhr, während der Saison auch sonntags von 12 bis 18 Uhr.