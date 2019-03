Plön

Zwei Krisengespräche gab es – das am Montag endete mit einer Einigung. Die Schausteller zahlen noch einmal die „alten“ Gebühren. Und so rollte Mittwochnachmittag der Autoscooter an und begann mit dem Aufbau, am Donnerstagmorgen kam die Dschungeleisenbahn. Weitere Standbetreiber bauten am Freitag auf, nachdem der Wochenmarkt den Platz geräumt hatte.

Gebühren für Jahrmärkte um 75 Prozent angehoben

In der Ratsversammlung vom 26. September hatten alle 24 Ratsmitglieder für die Änderung der Marktgebührensatzung gestimmt. Die letzte Erhöhung lag da mehr als zehn Jahre zurück. Ergebnis: Für Jahrmärkte sollten die Gebühren um 75 Prozent steigen, für Wochenmärkte wurde eine 13-prozentige Anhebung geplant. Die Benutzung als Veranstaltungsfläche bei sonstigen Marktveranstaltungen verteuert sich um 40 Prozent. Dazu wurde beschlossen, mehr Geld für die Bereitstellung der Stromanschlüsse zu nehmen.

„Mit den Wochenmarkt-Beschickern hatten wir diese neuen Gebühren besprochen. Allerdings nicht mit den Schaustellern“, erzählt Bürgermeister Lars Winter. Und die standen prompt vor seiner Bürotür mit Gesprächsbedarf. Die Diskussion hat sich für sie gelohnt.

„Man kann doch nicht mit einem Kleinkredit nach Plön kommen“

Und wie geht es jetzt weiter? „Wir werden die Gebührensatzung wohl noch einmal ändern müssen“, so Winter. Denn die Schausteller bleiben dabei: Werden die Gebühren angehoben, gibt es keinen Jahrmarkt. „Man kann doch nicht mit einem Kleinkredit nach Plön kommen“, sagt Volker Lüders, der die Dschungeleisenbahn betreibt. Auch wenn er Verständnis dafür hat, dass die Stadt ja auch kalkulieren müsse.

Plön begrüßt die Jahrmarkts-Gäste und die Schausteller, für die der Frühjahrsmarkt den Start in ihre Saison bedeutet, mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Der Stadtmarketing-Verein hat aufgerufen, die Geschäfte zu öffnen.

Der Frühjahrsmarkt findet von Sonnabend bis Montag, 9. bis 11. März, statt. Geöffnet ist er jeweils von 13 bis 20 Uhr. Die Geschäfte in der Innenstadt öffnen von 12 bis 17 Uhr.