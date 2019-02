Plön Fast 15 Jahre Schiedsmann - Die Plöner streiten, und er schlichtet So friedlich, wie die Stadt wirkt, ist Plön gar nicht. Die Einwohner streiten sich. Und zwei Schiedsleute schlichten. Walter Hof (78) ist einer von ihnen – und das seit fast 15 Jahren. Einiges hat er erlebt. Handgreiflichkeiten in seinem Büro ebenso wie Verfeindete, die sich in die Arme fielen.

Von Anja Rüstmann

In seinem Büro im Alten E-Werk in Plön hat er schon so manchen Streit geschlichtet: Walter Hof ist seit fast 15 Jahren Schiedsmann in Plön. Quelle: Anja Rüstmann