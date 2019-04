Plön

Aktuell denken sie auch sehr an Russland. Am Sonnabend, 16. November, singen sie ab 18 Uhr gemeinsam mit dem Schwarzmeer Kosaken-Chor in der Plöner Nikolaikirche.

Zu diesem Probenabend sind nicht alle der Sänger da. Krank, Urlaub, verhindert – einige mussten absagen. Chorleiter Shenoll Tokaj motiviert die Damen und Herren – ja, es singen auch Frauen mit –, alles zu geben. „Fröhlich, wie immer!“ ruft er dem Chor zu, erzählt von Sonne, Meer. Dann erheben sich die Stimmen zu „La Paloma“. Tokaj tanzt fast, dirigiert wild, stampft auf: „Atmen!“.

Für „Blaue Jungs“ müssen alle aufstehen. „Wir brauchen mehr Energie!“ Und „Auf der Reeperbahn“ bekommt neue Unterstützung. Michel Fechner darf die Schiffsglocke, die auf ein Holzpaddel geschraubt ist, schlagen. Die Stimmung ist gut.

Shanty-Chor Windjammer hat keine Nachwuchsprobleme

In einer Pause erzählt Maurischat, dass sein Shanty-Chor keine Nachwuchsprobleme hat. 30 Sänger sind dabei, immer wieder rücken welche nach – während andere Chöre mangels Mitstreitern aufgeben müssen. Laut Satzung müssen ein Viertel der Sänger Frauen sein. „45 bis 50 Auftritte haben wir pro Jahr“, sagt er. Natürlich zu Hause, beim Stadtbuchtfest und der Kulturnacht, in Seniorenheimen. Aber sie waren auch schon auf Sylt, an der Ostseeküste von Eckernförde bis Lübeck, sangen bei Hafenfesten und Goldenen Hochzeiten.

Peter Orloff feiert 60 Jahre Bühnenjubiläum

2005 wurde der Shanty-Chor gegründet. „Wir sind also in der 15. Saison“, rechnet Maurischat vor. Die Schwarzmeer Kosaken unter Leitung von Peter Orloff hat er einmal bei Leipzig live erlebt. Orloff feiert 60 Jahre Bühnenjubiläum, wenn er nicht gerade im RTL-Dschungelcamp seine Energie unter Beweis stellt. „Ich habe da einfach angerufen, und sie haben zugesagt“, ist Maurischat fast ein bisschen verblüfft.

Eintrittskarten für das Konzert am 16. November in der Nikolaikirche gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Schneider und direkt bei Werner Maurischat in Dörnick (Tel. 04526/1254).