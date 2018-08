Plön

Seit 1959 verkauft Familie Cini hier Eis. Silvia und Antonio Cini haben das Geschäft vor 23 Jahren übernommen. Eine Saison wie diese bedeutet viel Arbeit. „Ich bin müde, aber glücklich“, sagt Silvia Cini nach wochenlangem Hochbetrieb. Vier Angestellte und zehn Aushilfen beschäftigen sie, auch ihre Kinder packen im Sommer mit an. Es läuft. Sie laufen, die Mitarbeiterinnen. 14 Tische mit jeweils vier Stühlen gehören zum Außenbereich, die Kunden warten auf ihr Eis.

Fruchtige Sorten gehen zurzeit gut

„Wir haben 27 Sorten. Bei diesem Wetter ist viel fruchtiges Eis dabei“, erzählt die Besitzerin. Melone, Mango, Pfirsich, Birne, Zitrone gehen gut, ungeschlagen sind dennoch Vanille, Schokolade und Erdbeer. Für ihren Mann Antonio beginnt die Arbeit morgens um 5 Uhr. „Wenn die Milch ankommt, geht es los.“ In der kleinen Eisküche wird aufgegekocht, pasteurisiert, gemischt und kühl gestellt. In einen Behälter passen sieben Liter Eis. Einige werden auf Reserve produziert. Bis mittags ist er beschäftigt, damit kein Kunde leer ausgeht. Um 9.30 Uhr öffnet die Eisdiele – bis 21 Uhr.

Die Schlange vor der Eisdiele wächst. Lina-Malin Aufderheide ist mit ihrem Vater Jürgen da. Sie entscheidet sich für Erdbeereis mit bunten Streuseln – nicht in der Waffel, sondern im Pappbecher. Ihr Vater löffelt Haselnuss, Stracciatella und Pistazie. Die beiden Urlauber aus der Nähe von Bremen haben eine Radtour für das Eis unterbrochen und genießen die Abkühlung. „Das ist aber gutes Eis“, sagt Jürgen Aufderheide.

Anna-Lena Jeß sitzt mit ihren Freundinnen Jenny Rades und Leandra Reich am Tisch, ihr Hund Monte liegt im Schatten. „Ich mag die Sorte Pino Pinguino am liebsten“, erzählt die 16-Jährige. „Das ist Vanilleeis mit einer Schokocreme drin.“ Die drei sind Stammkunden – die Eisdiele liegt auf dem Schulweg. Und weil es ihnen so gut schmeckt, treffen sie sich auch in den Ferien hier.

„In diesem Jahr ist Eiskaffee der Renner“ erzählt Silvia Cini. Und Milchshake. Sie selber isst jeden Tag Eis. „Ich mag am liebsten Milcheis, also Stracciatella und Nuss“, verrät sie. Bis Anfang Oktober hat die Eisdiele in Plön noch geöffnet, dann geht es für die Cinis wieder nach Italien. Aber nur bis Anfang März...