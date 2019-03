Plön

Der vorerst letzte Verkaufstag ist Donnerstag, 21. März – an diesem Tag schließt der Markt bereits um 18 Uhr. Große Neueröffnung unter Rewe-Flagge ist dann am 28. März. Es ändert sich nicht nur der Name. Aushängeschild des rund 1500 Quadratmeter großen Rewe-Marktes wird die große Obst- und Gemüseabteilung mit regionalen und exotischen Früchten sowie zahlreichen Salat- und Gemüsesorten sein. Wurst, Fleisch und Käse wird es weiterhin an der Bedien-Theke geben – inklusive Beratung. Fischspezialitäten gibt es in Selbstbedienung. Außerdem wird es einen Back-Shop geben.

Marktgröße und Team bleiben gleich

Das Team des dann ehemaligen Sky-Marktes bleibt auch unter der Rewe-Flagge. Marktmanager Christian Möller kündigt zur Neueröffnung einige Aktionen und Gewinnspiele an.

Was sich nicht ändert, ist die Größe des Marktes. Das erklärt Sabine Teichert, Leiterin der Unternehmenskommunikation der Supermärkte Nord Vetriebs GmbH ( Rewe). Eine Flächenerweiterung sei bau- und kostentechnisch sehr herausfordernd, da der Markt an einem Hang liegt. Die Verkaufsfläche hätte nach hinten erweitert und aufgeständert werden müssen. „Die Erweiterungsbaukosten stehen in keinem Verhältnis zur geschaffenen Flächenerweiterung“, erklärt sie.

Sanierung im ersten Quartal 2020 geplant

Geplant sei aber, den Markt und das Gebäude im ersten Quartal des Jahres 2020 gemeinsam mit dem Haus-Eigentümer, der Coop eG, zu sanieren – Fassade, Boden und Decke. Das bestätigt Norman Boje, Vorstand der Konsumgenossenschaft Coop. Auch im ersten Obergeschoss, das gewerblich genutzt wird, bestehe Sanierungsbedarf. Der genaue Zeitpunkt für die Arbeiten stehe hier aber noch nicht fest.

Fest stehen aber schon jetzt die neuen Öffnungszeiten des Rewe-Marktes nach der Neueröffnung. Montags bis sonnabends sind die Türen von 7 bis 22 Uhr offen, sonntags von 12 bis 18 Uhr.