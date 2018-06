Rieka, die Große, ist die Ruhe selbst. Camille, die Kleine, ist am Beginn ihrer Flegeljahre. Die beiden Golden Retriever gehören zum Alltag in den Büros der Firma Elektro Lenkewitz in Lütjenburg. Frauchen Kerstin Lenkewitz wäre traurig, wenn die beiden tagsüber allein sein müssten.