Plön

Das landesweite SH-WLAN macht’s möglich. Die Stadtverwaltung war durch einen Zeitungsartikel in den Kieler Nachrichten aufmerksam geworden und hat Kontakt mit der Firma Addix aufgenommen. Sie ist Betreiber des SH-WLAN, das durch die Sparkassen, die KN und das Land unterstützt wird. In Städten und Gemeinden in Schleswig-Holstein ist ein Netzwerk im Aufbau, dass den Nutzern ermöglicht, mit nur einer Anmeldung bei SH-WLAN überall ins Internet zu kommen, wo das Netz angeboten wird. Ohne Gebühren. „Das ist ein Projekt für Schleswig-Holstein“, sagt Bürgermeister Lars Winter und will es deshalb unterstützen.

Mit drei sogenannten Outdoor-Accesspoints und zusätzlich dem vorhandenen Accesspoint der Sparkasse soll das in Plön realisierbar sein. Im gleichen Zuge möchte die Stadt im Bahnhof zwei Indoor-Accesspoints, in der Stadtbücherei, dem Alten E-Werk, dem neuen Bürgerbüro am Wentorper Platz und in der Schiffsthal-Aula ein Gerät installieren.

Die Verhandlungen mit der Firma Addix laufen, Bürgermeister Lars Winter ist guter Dinge. In den Kosten für die Hardware der Accesspoints stecken Service und Support für fünf Jahre Nutzung – so lange dauert auch die vertragliche Bindungsfrist.

In Plön sei die Ausgangslage sehr gut, betonte Winter, da es das stadteigene Glasfasernetz gibt. Das kann für das SH-WLAN genutzt werden. Eine Anbindung an das „weite“ Internet ist im Bereich des Regionalen Bildungszentrums gegeben. Dort betreibt die Firma Addix einen Interneteinspeisepunkt. Damit ist ein 250Mbit/s schneller WLAN-Zugang möglich.