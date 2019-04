Plön

Das Thema Pfützen auf dem Strandweg ist alles andere als neu, schon im Sommer 2014 befasste sich die Kommunalpolitik damit und beschloss eine Sanierung für rund 160000 Euro. Wie Sabine Kauf (Grüne) recherchierte, wurde dieser Beschluss nur wenige Monate später, im März 2015, wieder aufgehoben. Der Strandweg gehört zu rund 75 Prozent der Bahn, 25 Prozent sind im Besitz von Land und Stadt. 2015 hatte die Bahn angeboten, das Grundstück zu verpachten oder zu verkaufen – allerdings war der Preis wohl für die Stadt unrealistisch hoch. Also blieb es dabei, dass der Plöner Bauhof regelmäßig die Kuhlen auf dem Weg mit Kies ausbessert.

Antrag von CDU und FDP

Im Dezember 2018 stellte Bürgermeister Lars Winter einen Masterplan für den Strandweg vor, die Visionen 2030 im Rahmen des Tourismus-Entwicklungs-Konzeptes (TEK) sehen umfangreiche Veränderungen vor. Auf entsprechende Entscheidungen zu warten, dauert der CDU und der FDP zu lange. So landete ihr Antrag, zeitnah den Strandweg in Stand zu setzen, auf der Tagesordnung des Stadtentwicklungsausschusses am Mittwochabend. Und stieß da auf offene Ohren.

Und wie sieht die Lösung aus? Die Rasenkante zum See hin verhindert, dass Regenwasser ablaufen kann. Reicht es, Abflüsse zu graben? Muss eine Drainage gelegt werden? Wie sieht der Untergrund des Strandwegs aus? „Der ist sehr steinig“, erklärte Baufhof-Leiter Heiner Rausch. Fotos vom Bau des Strandwegs 1929 belegen das, damals wurden große Feldsteine in den See geschafft, um Land abzutrotzen.

Erhöhung des Strandwegs und ein Gefälle zum See

Umweltschutzbeauftragter Achim Kuhnt erklärte, dass das Problem das Profil des Weges sei. „Das Wasser weiß nicht, wo es hin soll“, sagte er. Wenn man den Strandweg um fünf Zentimeter erhöhe und dann ein Gefälle anlege, wäre laut Kuhnt schon viel geholfen.

Die SPD präsentierte einen Finanzierungsvorschlag: die Haushaltsmittel für den Umbau des Bootsverleihs „Tante Thea“, denn der ist dieses Jahr nicht realisierbar. Die 10000 Euro sollten umgewidmet werden. Die Empfehlung an die Ratsversammlung war einstimmig: Der Strandweg soll aufgeschüttet werden, ein Profil (also ein Gefälle zum See) bekommen, damit das Regenwasser seitlich ablaufen kann. Wenn nötig, müsse auch die seeseitige Bankette abgefräst werden – und alles möglichst zeitnah.