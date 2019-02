Zum dritten Mal treten Slam-Poeten aus Norddeutschland mit Wortwitz und Wortakrobatik in Preetz gegeneinander an. Am Freitag, 22. März, ab 19.30 Uhr werden sie im Haus der Diakonie, Am Alten Amtsgericht 5, ihre Texte vortragen und um die Gunst des Publikums kämpfen.