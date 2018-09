Plön

Um 18 Uhr gaben die Organisatoren Christof Peters, Christoph Kohrt, Torben Martens und Bürgermeister Las Winter mit einem Konfettiregen im Rathaus die Bühne frei für die Kunst - kurze Zeit später hörte der echte Regen draußen auf.

Die 22 Turner um Uwe Hintz vom Verein "Plön bewegt" bauten in Windeseile ihre Airtrack-Matte auf, wischten alles trocken und wirbelten dann am Wentorper Platz durch die Luft. Pantomime Lukas Spychay holte den Staubwedel heraus und seinen Jo-Jo, um die Besucher sprachlos zu unterhalten. Ein lockereres Mundwerk hatte dagegen Arne Lifson alias Arne Feuerschlund.

Die Einradfahrer des TSV Plön zeigten ihre Kunststücke, der Kinder- und Jugendzirkus Sonnenschein machte die Schwentineplattform zur Manege. Zahlreiche Künstler zauberten Kulturnacht-Stimmung in die City. Finanzkabarettist Chin Meyer lästerte in der Förde Sparkasse, Bauer Matthias Stührwoldt plauderte op Platt im Bootshafen, Martine Lestrat blickte durch die französische Brille auf das Leben in Deutschland, Rüdiger Behrens unterhielt die Besucher im Zirkuszelt, das Impro Theater Szenenexpress sorgte im Kreismuseum für kein Durchkommen mehr - um nur einige zu nennen.

Überall gab es etwas zu entdecken (erstmals auch Kunst im Rathaus) und zum Feiern, denn Musik tönte im Überfluss. Mitreißender Schottenrock von den Baltic Scots in der VR Bank, Gute-Laune-Musik von der Plöner Band Tonabgeber und Jazz von DeepBlue in der Fußgängerzone, Folk vom Acoustic Duo im Linienbus auf dem Markt. Dazu spielte das Symphonische Orchester im Gemeindehaus, Musicalmelodien erklangen in der Johanniskirche, die Weidezaunband rockte das Sitzungszimmer im Rathaus und Limited Edition die Schwentineplattform.

Bewährtes und Neues gaben sich die Hand. Nur die Madness Brothers turnten zum ersten Mal nicht auf der Kulturnacht. Der Rasen vorm Schloss war nass und dadurch gefährlich rutschig geworden.

Torben Martens zeigte sich noch am Abend "rundum zufrieden". "Wir danken allen Geschäftsleuten dafür, dass sie den Plönern ein so vielfältiges Programm kostenfrei ermöglicht haben", sagte er.