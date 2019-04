Plön

Der B-Plan 67 Ochsenkoppel/ Spitzenort bekam höchste Priorität mit dem Stichwort „ Sondergebiet Tourismus/Maritimes Gewerbe“ und wird, ebenso wie die Änderung des dortigen Flächennutzungsplans, ab dem dritten Quartal 2019 bearbeitet. "Wichtig ist, dass wir hier Fakten im Baurecht schaffen", sagte Bürgermeister Lars Winter.

Plön muss 680000 Euro an Krediten streichen

Denn vermutlich wird der Haushaltsposten "Ankauf der ehemaligen Kreisfeuerwehrzentrale" gestrichen. Damit spart die Stadt dieses Jahr 650000 Euro. Und das muss sie. Der Haushalt der Stadt Plön ist von der Kommunalaufsicht des Kreises zwar genehmigt worden. Aber es müssen Kredite in Höhe von 680000 Euro gestrichen werden. Es könnte also die Ochsenkoppel treffen, entscheiden wird das der Hauptausschuss in seiner nächsten Sitzung.

Um aber ihre Pläne mit dem Gelände der Feuerwehrzentrale zu wahren, muss die Stadt einen neuen Bebauungsplan festzurren, der dann dort eine wassergebundene und touristische Nutzung sichert.

Fegetasche-Strand hat Priorität

Gleiche Priorität haben auch die Pläne Fegetasche-Strand als „ Sondergebiet Hotel“. Der Bebauungsplan ist hier schon in Auftrag gegeben. „Da kommt was in Gang“, sagte Winter. Es gebe einen Termin mit dem Grundstückseigentümer, einem möglichen Investor und Betreiber. „Das kann schon schnell gehen“, sagt der Bürgermeister und glaubt daran, ein 100-Betten-Hotel auf der Liegewiese zu realisieren. Im September 2018 war dem Investor der Preis für das Grundstück noch zu hoch gewesen.

Priorität eins haben auch die Änderungen der Bebauungspläne am Behler Weg, wo die Stadt an der Südostseite neue Gewerbeflächen ermöglichen möchte und auf der gegenüberliegenden Straßenseite, im Bereich der ehemaligen Tennishalle, ein kleiner Gewerbepark entstehen soll. „Düvelsbrook-Süd“ (Wohnbauflächen) ist weit vorangeschritten, steht deshalb auch oben auf der Liste.

Pläne für die Eutiner Straße ruhen

Auf den Prioriäten-Platz zwei rutschen die B-Pläne Kieler Kamp und Vogelberg sowie das „ Sondergebiet Tourismus Eutiner Straße“. Hier dränge die Zeit nicht, so Winter, der Erbbaurechtsvertrag mit dem PSV laufe noch einige Jahre. Die Planungen ruhen, da noch kein Gesamtkonzept erstellt ist.

Den Rang drei in der Prioriätenliste für die Stadtentwicklung bekommt die Neuaufstellung eines Flächennutzungsplans für das gesamte Stadtgebiet. Die Trammer Seewiesen liegen zurzeit auf Eis und rutschen auf der Prioritätenliste damit nach hinten, ebenso wie der B-Plan "Bieberhöhe".