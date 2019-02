Plön

In gut zwölf Stunden käme man per Auto von Plön nach Ljubljana, der Hauptstadt Sloweniens. Aber von den Frauen, die sich zum Weltgebetstagsworkshop im Gemeindehaus am Markt treffen, kennt kaum eine das Land.

Das große Festmahl aus dem Lukas-Evangelium

Wie werden die Plöner Frauen in diesem Jahr die Kirche zum Weltgebetstag schmücken? Nelken, Honig und ein Lebkuchenherz sollen arrangiert werden, vielleicht Trauben und Kräuter in die Antoniuskirche getragen und dann abgelegt werden. Das passt nicht nur zu Slowenien, sondern auch zum Bibeltext aus dem Lukasevangelium über das große Festmahl. Denn das Motto des Weltgebetstages lautet „Kommt, alles ist bereit“ (Lukas 14, 1-6).

Die Frauen rund um Carla Wackernagel sind eingespielt, haben schon viele Weltgebetstage vorbereitet. Sie lernen Texte und jede Menge über das Land Slowenien. Organistin Regina Meyer-Schreiber studiert mit ihnen Lieder ein, die zum Gottesdienst gesungen werden sollen.

Landestypische Gerichte werden aufgetischt

Und dann wird das Beisammensein nach dem Gottesdienst besprochen. Im Gemeindehaus der katholischen Kirche gibt es einen kleinen Imbiss und die Möglichkeit für Gespräche. Dafür werden die Frauen auch wieder selber am Herd stehen und landestypische Gerichte vorbereiten.

Im jährlichen Wechsel wird in Plön der Weltgebetstag in der Nikolai- und in der Antoniuskirche gefeiert. Die Kollekten werden Projekten zugute kommen, die benachteiligten Frauen in aller Welt helfen. „So sollen Frauen unabhängiger werden“, sagt Carla Wackernagel und hofft auf viele Besucher am 1. März.