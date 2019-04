Plön

Der Stadtmarketing-Verein buhlt damit nicht am 1. Mai mit anderen Städten und Gemeinden aus der Nachbarschaft um Besucher. Und viele Geschäfte werden auch bis mindestens 17 Uhr öffnen – am Maifeiertag dürften dagegen nur Inhaber-geführte Läden die Türen aufmachen. Stadtmarketing schlägt also gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe, oder besser: mit einem Maibaum.

Maibaum bekommt Zunft-Schilder

Die Premiere „Maibaum plus Kinderfest“ war im vergangenen Jahr ein großer Erfolg. Sabine Stier vom Stadtmarketing-Verein hat auch in diesem Jahr die Organisation in ihre Hände genommen. Und gleich ein paar Änderungen eingeführt. Der Maibaum mit dem Kranz in luftiger Höhe bekommt dieses Jahr endlich Zunft-Schilder. Zwölf Stück werden angebracht, um das örtliche Handwerk zu präsentieren. Dazu kommt eine grün geschmückte Krone und jede Menge Bänder.

Plön begrüßt blau-weiß-grün den Frühling

Markt und Fußgängerzone werden mit Birkenzweigen und hellblauen, weißen und grünen Krepp-Bändern geschmückt, dazu kommen Wimpel und Luftballons. Plön will so den Frühling begrüßen. Um 14 Uhr startet das Spektakel auf dem Markt, mit Grillwurst, Crêpes und Getränken, Stelzenläuferin Nadine Künzer aus Kiel, Kinderschminken und Basteln. Luftballonfiguren werden geknotet, eine Hüpfburg aufgebaut und der Brunnen auf dem Markt kurzzeitig wieder mit Wasser gefüllt, damit die Kinder dort Enten angeln können. Das Eis-Café Cini spendiert jedem Kind außerdem eine Kugel Eis.

Das Technische Hilfswerk rückt mit weiteren Spielen an, baut einen Bobbycar- und Tret-Trecker-Parcours auf, gewährt Blicke ins THW-Einsatzfahrzeug und stellt dann um 15.30 Uhr den Maibaum auf – mitten auf dem Markt, wo im Dezember noch die große Weihnachtstanne stand. Bis 17.30 Uhr wird weiter gefeiert, gegen 16 Uhr gibt es eine Feuershow für die Kinder mit Seifenblasen und spektakulären Feuereffekten.