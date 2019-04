Plön

Eine Messe statt einer Vermieterversammlung – das Konzept ist im vergangenen Jahr aufgegangen. An verschiedenen Ständen können sich auch diesmal zu Saisonbeginn die Besucher darüber informieren, mit welchen Veranstaltungen die Holsteinische Schweiz in diesem Jahr Anwohner und Gäste unterhalten will.

Visionen und Ideen für die touristische Entwicklung der Stadt

Die Mitarbeiter der Tourist-Info geben aber auch Tipps und beantworten Fragen zur noch neuen elektronischen Kurabgabe und den Klassifizierungen der Unterkünfte. Während des Tourismus-Forums werden im Veranstaltungsbereich außerdem verschiedene Vorträge angeboten. Caroline Backmann, Geschäftsführerin der Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz (TZHS), berichtet um 17.15 und um 19 Uhr zum Thema „Was gibt’s Neues in der Holsteinischen Schweiz?“ und will in zehn Minuten alles aufgezählt haben. Plöns Bürgermeister Lars Winter stellt 25 Minuten lang um 17.30 und um 19.15 Uhr Visionen und Ideen für die touristische Entwicklung der Stadt vor. Dabei geht es um den Masterplan Nordufer Großer Plöner See 2030.

Eine Stunde lang will um 18 Uhr Innenarchitektin Synne Marienfeld den Zuhörern erklären, wie die Einrichtung von Ferienwohnungen aussehen sollte, um sie erfolgreich an Gäste zu vermieten. Sie präsentiert das kleine „1x1“ der Einrichtung und Gestaltung – das ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte. Was gehört in die Ferienwohnung, was sollte man unbedingt lassen?