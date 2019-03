Kreis Plön

Das Wichtigste zuerst: Mal heißt es in den Fernsehkrimis Durchsuchungsbeschluss, mal Durchsuchungsbefehl. Wie denn nun?

Thorsten Ritter: Der richtige Begriff ist Durchsuchungsbeschluss. Das hat man öfter, dass in Filmen Begriffe falsch dargestellt oder veraltet sind.

Eine typische Szene bei den Krimi-Morden spielt in der Rechtsmedizin: Dort liegt die Leiche unter einem weißen Laken, die die Angehörigen identifizieren müssen. Wie identifiziert die richtige Polizei einen Toten?

Im Idealfall würde man den sogenannten Interpol-Standard anwenden. Das heißt Identifikation über Zahnstatus, DNA oder Fingerabdrücke, falls die Polizei sie abgespeichert hat. Das ist auf jeden Fall üblich bei Großschadenslagen, wie zum Beispiel auch terroristische Anschläge.

Es ist aber nicht immer Terroralarm.

Bei klassischen Todesermittlungsverfahren machen wir das natürlich auch über Anerkennungszeugen. Wenn jemand sagt „Das ist meine Frau, die habe ich hier tot gefunden“, dann haben wir keine Veranlassung, das infrage zu stellen. Wir schauen, ob es sich mit den Personaldokumenten deckt, die man sicherstellt. Dann gilt die Person in der Regel als identifiziert. Wenn Leichen entdeckt werden, die die Polizei nicht zuordnen kann, schaut man zunächst, ob es korrespondierende Vermisstenanzeigen gibt. Die Anzeige muss man mit der Leiche zusammenbringen. Es kommt vor, dass Angehörige Leichen in der Rechtsmedizin identifizieren müssen.Aber nicht so, wie man es im Fernsehen kennt. Jemand kommt in einen Raum mit etlichen Bahren. Oder jemand zieht eine Schublade auf. Das gibt es nicht. Die Rechtsmediziner zeigen den Toten in einem separaten Raum. Das ist keine Kapelle, aber würdevoll hergerichtet.

In Krimis kommt es vor, dass Menschen vermisst werden. Die Angehörigen werden vertröstet, man könne erst in 48 Stunden mit der Suche beginnen. Wie handelt die Polizei wirklich?

Wer als vermisst gilt, regelt eine Dienstvorschrift. Die PDV 389. Vermisst ist danach, wer seinen normalen Lebenskreis verlassen hat, dessen Aufenthaltsort unbekannt ist und wenn es besondere Gefährdungsaspekte gibt. Zum Beispiel, wenn jemand an Demenz leidet und hilflos ist, es einen Suizidverdacht gibt oder Menschen dringend auf Medikamente angewiesen sind. Dann ist das eine klassische Vermisstensache. Dann steigt die Polizei sofort ein. Aber: Wenn jemand kommt und sagt, seine Frau wollte vor zwei Stunden zu Hause sein, dann würden wir etwas abwarten.

Im Fernsehen werden die Verhaftungen dramatisch in Szene gesetzt. Wie läuft üblicherweise so etwas ab?

Es gibt Situation, da müssen die zuerst eingesetzten Polizeikräfte selbst ran, also ohne auf Spezialeinsatzkräfte zu warten. Bei Amoklagen gibt es Konzepte, dass sie zur Vermeidung weiterer Gefährdungen zügig beendet werden sollen. Bei planbaren Verhaftungen überprüfen wir, ob es Hinweise auf besondere Gefährdungen gibt. Ist der bewaffnet? Würde er gegenüber der Polizei von der Schusswaffe Gebrauch machen? Dann kommt ein Sondereinsatzkommando zum Einsatz. Die Ermittler stehen dabei aber abseits. Erst, wenn es heißt, die Situation ist sicher, dann kommen wir. Im Film gehen die Ermittler manchmal vorneweg. Das ist Quatsch.

Haben Sie schon einmal jemanden mit gezogener Waffe verhaftet?

Das ist immer wieder mal vorgekommen, allerdings nie allein. Festnahmen im Team laufen so, dass jemand sichert, mit Schusswaffe in Vorhalt (zeigt mitzusammengepressten Händen und ausgestrecktem Zeigefinger auf den Boden) und ein zweiter würde die Person durchsuchen, die Handschellen anlegen und die Festnahme durchführen. Für so was werden wir aus- und immer wieder fortgebildet.

Was waren das für Personen, die Sie festgenommen haben?

Ich komme aus dem Drogenermittlungsbereich. Da kam es vor, dass man zum Beispiel in Wohnungen kam, dort Drogen gefunden hat und dann Leute vor Ort festgenommen hat.

Im Fernsehen gibt es stets einen Verhörraum mit einem Spiegel, der nur von einer Seite durchsichtig ist. Dahinter stehen Beamte und verfolgen das Verhör. Gibt es so etwas?

Solche Räume sind mir nicht bekannt. Das ist offenbar eine Unart aus amerikanischen Filmen. Wir haben in Schleswig-Holstein so etwas nicht. Und ich glaube auch, dass es so etwas im ganzen Bundesgebiet nicht gibt. Es macht in der Praxis keinen Sinn. Es hat keinen vernehmungstaktischen Wert. Wir haben aber die Möglichkeit, Vernehmungen per Video zu dokumentieren. Die kann man dann in einem Nebenraum auf einem Monitor mitverfolgen oder sich später ansehen. Das nutzen wir zum Beispiel in Fällen von sexuellem Missbrauch bei Kindern.

Bei den Rosenheimcops, ein ZDF-Krimi, gibt es einen Schutzpolizisten mit dem Spitznamen „Michi“. Der bekommt von den Kommissaren immer die ganzen Arbeitsaufträge. Ist die Schutzpolizei der Befehlsempfänger der Kripo?

Das regt mich immer auf. Wie die Zusammenarbeit zwischen Schutzpolizei und Kripo dargestellt wird, ist schon manchmal gruselig. Im schlimmsten Fall sind die Uniformierten dort die Kaffeeholer für die Kripo. Das gibt es nicht. Ebenso stehen die Schutzpolizisten nicht um die Ermittler herum. Kripo und Schutzpolizei sind zwei eigenständige Bereiche in der Polizei mit unterschiedlichen Aufgaben.

Welchen Krimi sehen Sie persönlich gerne?

Ich bevorzuge die deutschen Krimis, so was wie „Nord bei Nordwest“ mit Hinnerk Schönemann. Komplett unrealistisch allerdings. Eine Oberkommissarin, die allein den Polizeiposten besetzt und ungefähr jede Woche einen Mord aufzuklären hat. Und das zusammen mit dem Dorftierarzt. Die Filme schaut man, um sich gut zu unterhalten, aber nicht um darüber nachzudenken, ob das realistisch ist.

Gibt es Dinge, die sie an den TV-Krimis noch stören?

Die Charaktere der Ermittler werden immer kaputter.