Plön

Vorbei an Schloss und Prinzeninsel geht es durch die idyllische Inselwelt in die Weite des Ascheberger Sees mit Zwischenstopps in Dersau und Ascheberg. Olaf Koll und seine Crew verbringen in der langen Urlaubssaison täglich elf Stunden und mehr an Bord, um den Passagieren die touristischen Ziele, aber auch die schöne Natur am und auf Schleswig-Holsteins größtem Binnensee aus einer anderen Perspektive etwas näher zu bringen.

Vor dem Start ein Rundgang über das Schiff

Der lange Arbeitstag startet morgens um acht mit einem Rundgang vor den Rundfahrten. Nach Betankung, Sicht- und Funktionsprüfungen werden die Decks noch einmal gesäubert und der gastronomische Bereich bestückt. Ab 10 Uhr heißt es dann Leinen los. „Es ist ein schönes Gefühl, den Passagieren eine Freude machen zu können“, sagt Koll.

"Der See ist einfach nur schön"

Aber auch er selbst genieße nach 10 Jahren Bosau-Fahrt und 25 Jahren Großer Plöner See Rundfahrt noch jede Tour. „Der See ist überall zu jeder Jahres- und Tageszeit, bei jeder Windrichtung und -stärke einfach nur schön. – Und jede Fahrt ist anders.“ Aktuell müsse er wegen des niedrigen Wasserstandes verstärkt auf Untiefen und Steine achten.

Pegel liegt derzeit 25 Zentimeter tiefer

Aufgrund des fehlenden Regens und der hohen Verdunstung liege der Pegel etwa 25 Zentimeter unterhalb des normalen Seespiegels, im Großen und Ganzen aber noch im normalen Schwankungsbereich. Aus diesem Grund müsse er jetzt noch stärker als sonst auf Untiefen und Steine achten und die bekannten Gefahrstellen etwas weiter umfahren.

Diese Veränderungen machten aber auch den Reiz des Berufs aus, den er trotz der zeitlichen Belastung nicht tauschen möchte, schwärmt Koll. „Wir leben mit und von unserer schönen Natur.“