Preetz

Nach dem Vandalismus an der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule in Preetz sind ein 15-Jähriger und ein 17-Jähriger vernommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Zuvor wurden deren Zimmer durchsucht und dabei Dinge gefunden worden, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten.

Die Jugendlichen befinden sich wieder auf freiem Fuß. Mehr Details will die Polizei-Pressestelle in Kürze bekanntgeben. Zuvor hatte NDR 1 Welle Nord darüber berichtet.

Unterricht an der THG in Preetz musste ausfallen

Wie berichtet, waren an der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule in Preetz einige Fensterscheiben eingeschlagen und in einem großen Teil des Gebäudes Löschpulver aus Feuerlöschern versprüht worden.

Weil das Pulver Schleimhäute und Augen reizen kann, mussten sämtliche Räume durch eine Spezialfirma aufwendig gereinigt werden. Die Reinigungsarbeiten dauern am Dienstag noch an, der Unterricht für die Jahrgänge 5, 6, und 7 muss ausfallen.

Für die älteren Schüler, die teilweise in Praktika seien oder im Hufenweg unterrichtet werden, läuft alles normal weiter.

Polizei sucht Zeugen nach Vandalismus in Preetz

Die Schadenshöhe beträgt mehrere tausend Euro, wie der Sprecher am Dienstag sagte. Der oder die Täter sind laut Polizei zwischen Sonntagvormittag, 11.30 Uhr, und Montagmorgen, 7.00 Uhr, in die Schule eingedrungen.

Wer während des Tatzeitraums verdächtige Personen an der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule in Preetz oder im nahen Umfeld beobachtet hat, soll sich bei der Polizei in Preetz unter der Telefonnummer 04342/10770 melden.