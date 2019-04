Schwentinental

Der Mann hatte sich demnach in einem unübersichtlichen Gelände versteckt. Dort spürte der Hund ihn auf und verletzte ihn im Bereich der Schulter und des Arms. Der Gesuchte wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und am folgenden Tag einem Haftrichter vorgeführt.

Neun Streifenwagen der Polizei beteiligt

Der Mann war am Sonnabend von selbst auf der Polizeistation in Schwentinental erschienen. Dort stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Auf dem Weg zum Streifenwagen ergriff er die Flucht. An der anschließenden Suche waren insgesamt neun Streifenwagen-Besatzungen beteiligt. Die Polizei konnte keine Angaben dazu machen, warum gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag.

Von dpa