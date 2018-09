Plön

Insgesamt 2087 Werke von Alexej von Assaulenko lagern in dem Zimmer neben dem Tresorraum der Förde Sparkasse am Markt. Viele gerahmt, einige lose im Regal und in Schubladen. Sie gehören der 1983 gegründeten Assaulenko-Kulturstiftung.

Eine Auswahl der Bilder ist für die Ausstellung nach oben in die Kundenhalle gezogen. Das Gästebuch ist voll des Lobes, ob von Plönern, die den Maler (gestorben 1989) noch gekannt haben, oder Urlaubern. „Ich bin erstaunt, dass die Ausstellung so extrem gut angenommen wird“, sagt Peter Mordhorst, Regionaldirektor der Förde Sparkasse. Stiftungskuratorin Julia Meyer freut sich auch.

Katharina von Assaulenko wäre in diesem Sommer 100 Jahre alt geworden. 1997 starb sie. Die Gemälde zeigen sie in allen Facetten. Lächelnd, nachdenklich, im Grünen, mit Pelzkragen, und immer wieder mit Hut. „Sie soll sehr große Hüte getragen haben, ein Meter Durchmesser waren keine Seltenheit“, hat Mordhorst gehört.

Alexej heiratete sie 1941 – zwei Monate, nachdem er sie kennengelernt hatte. Die gelernte Bakteriologin flüchtete mit ihm und seinen Eltern aus der Ukraine, 1945 kamen sie eher zufällig nach Plön. Noch während der beschwerlichen Reise hielt sie die Familie durch ihre Arbeit in Kliniken über Wasser. Im Gerberhof angekommen, wird sie zur unterstützenden Ehefrau, zu einer Art Managerin ihres Mannes, die ihm den Rücken freihält, zur Muse. Denn Assaulenko beginnt wieder mit dem Malen.

Geschätzt 5000 Bilder soll er geschaffen haben. Neben den Porträts werden in der Ausstellung in einer Tischvitrine auch Schmuckstücke von Katharina von Assaulenko gezeigt – bis zum 28. September. Dann wandert alles wieder ins Archiv oder in das Assaulenko-Gedächtniszimmer in der Sparkasse, wo auch Silber und Porzellan stehen. Nach vorheriger Terminabsprache kann auch das besichtigt werden. Und natürlich die Gemälde, die in den Beratungszimmern der Sparkasse hängen.