Die Afrikanische Schweinepest rückt näher. Mittlerweile wurde sie in neun EU-Staaten nachgewiesen, zuletzt in Belgien. In einem Praxisseminar auf Gut Lehmkuhlen bereiteten sich jetzt Jäger aus dem Kreis Plön auf den Ernstfall vor, wenn sie tote Schweine bergen und Blutproben entnehmen müssen.