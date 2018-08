Preetz

„Eigentlich ist es ein Jammer, dass ein solches Kulturgut so wenig bekannt ist und ein solches Schattendasein führt“, seufzt die promovierte Philologin. Doch sie weiß, dass dies der Historie der Bibliothek geschuldet ist. Denn die in einem der ältesten Bauwerke des Klosters - dem ehemaligen Konvent-Gebäude - untergebrachte Schriftensammlung ist keine Klosterbibliothek im herkömmlichen Sinne, sondern eigentlich eine Privatbibliothek.

Sie gehört nicht dem Kloster, wird also auch nicht über das Kloster finanziert, sondern ist in erster Linie auf Spenden angewiesen. Denn aufgebaut hat sie im 17. Jahrhundert ein Pastor namens Petrus Scheele, der damals unter anderem in Giekau und Rendsburg tätig war. Im Jahre 1698 stiftete Scheele seine Bibliothek dem Kloster und hinterließ auch eine beträchtlich Geldsumme, die bis zur Inflation 1923 zur Erweiterung des Bestandes genutzt wurde“, berichtet Abel Koch-Klose.

Enormer Restaurierungsbedarf

Die Sammlung umfasst hauptsächlich Bibeln und Erläuterungen dazu, Werke von Kirchenvätern, Konkordanzen (Auflistungen passender Bibelstellen zu Stichwörtern), Werke von Luther, Calvin, Bugenhagen und anderen sowie Literatur der Reformation und der Gegenreformation.

„Der Restaurierungsbedarf ist enorm. Doch die Kosten dafür können pro Buch schnell auf 15000 bis 20000 Euro steigen. Diese Mittel gilt es erst einmal zu beschaffen.“ Das Land, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und private Sponsoren hätten da schon vieles möglich gemacht, „doch leider ist das bisher Erreichte nur ein Anfang“. Eine eingeschränkte Benutzung ist dennoch sichergestellt, die gewünschten Werke können in der Landesbibliothek in Kiel eingesehen werden. Auch das organisiert Dr. Abel Koch-Klose, zudem führt sie Wissenschaftler oder besondere Gruppen durch die Predigerbibliothek.