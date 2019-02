Preetz

Der Startschuss für die 20. Kulturnacht fällt um 18 Uhr in der Stadtkirche durch Bürgermeister Björn Demmin. Dann locken unzählige Events wie Tanzimpressionen in der Alten Wilhelminenhalle, die Kurzfilmrolle in der Freien Schule, Kellerkabarett bei Jensen, Matthias Stührwoldt in der Stadtbücherei, und im Stall 54 inszeniert die Band KammaRock kammermusikalische Rockmusik.

Preetzer Kulturnacht ist Vorreiter

Der Erfolg der Preetzer Kulturnacht hat sich fortgesetzt – andere Städte wie Plön und Schönberg folgten dem Beispiel der Schusterstadt. Zum Ausklang lädt ab 22 Uhr im Stall 54 die berühmt-berüchtigte Mitsing-Arena alle stimmgewaltigen Kulturnachtbesucher zum gemeinsamen Schmettern von Oldies und Klassikern ein und im Speicher Brücke/SH am Feldmannplatz macht „Emma um Acht“ folkloristische Stimmung.

Neues Design für Flyer

Das aktuelle Team um Susanne Stökl, Gerhard Jaeger und Olaf Worm hat dem obligatorischen Kulturnachtflyer, der in den Preetzer Geschäften ausliegt, anlässlich des Jubiläums ein neues Design verpasst. Mit dem QR-Code auf dem Flyer wird das Programm aufs Handy geladen und Nachtschwärmer können sich ein eigenes Kulturnachtprogramm zusammenstellen.