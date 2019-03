Preetz

Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr war die zweite Kleidertauschparty ein voller Erfolg. „Bereits in der ersten halben Stunde hatten wir so viele Kunden, wie im letzten Jahr zusammen“, berichtet Klimaschutzmanagerin Marret Bähr. Zusammen mit Vhs-Leiterin Inga Feldmann, Gleichstellungsbeauftragte Yvonne Deerberg, Diakonin Julia Jünemann und Sabine Untiedt vom BUND gehört sie zu den Organisatorinnen. „Die Qualität ist sehr hoch, wir haben viel Markenware dabei und neue Sachen, an denen noch die Preisschilder hängen“, freut sich Bähr. „Von XXS bis XXXL ist alles dabei – sogar Anzüge für Herren.“

Aspekt der Nachhaltigkeit wichtig

Das Prinzip der Kleidertauschparty: Bis zu zehn gut erhaltene und saubere Kleidungsstücke werden gegen Tauschmarken gewechselt. Entsprechend viele Kleidungsstücke anderer Besucher können dann erworben werden. Viel Kunden fanden den Aspekt der Nachhaltigkeit wichtig. Kleidung müsse nicht immer neu gekauft, sondern sollte wiederbenutzt werden. Es ginge um ökologisch und ethisch fairen Konsum.

Alles ist kostenlos

Kleidungsstücke als "Eintrittsgeld" für das Tauschgeschäft wurden auch noch während der Aktion von Kunden gebracht. „Das Schöne ist, man muss nicht überlegen, ob man sich hier etwas leisten kann“, sagt Marret Bähr, „denn alles ist kostenlos.“ Viele würden weniger Teile mitnehmen als sie abgegeben hätten – die restlichen Kleidungsstücke gingen als Spende an den „Anziehungspunkt“ der Diakonie. hop