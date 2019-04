Preetz

Für den Preetzer Gesangverein von 1869 gab es 1000 Euro. Die Volkshochschule Preetz feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen und 1000 Euro flossen in das Jubiläumsprogramm. Das Blaue Kreuz der evangelischen Kirche freute sich über 300 Euro für Schulungsmaterial für den MPU-Test (Medizinisch-Psychologische Untersuchung). Der Förderverein Wildtierheim der Vogelschutzgruppe Preetz bedankte sich für den Zuschuss von 700 Euro für ihre technische Ausstattung. 500 Euro gab es für die Jugendgruppe des Rassegeflügelzuchtvereins Preetz und Umgebung und über 750 Euro konnte sich der Kunstkreis Preetz freuen. 1449 Euro nahmen Vertreterinnen der Kindergruppe „Kleine Raupe“ entgegen für den Bau einer Spielhütte, 600 Euro gingen an den Segelclub Preetz für die Ausrichtung der Kreis- und Jugendmeisterschaft auf dem Lanker See und der Kleingärtnerverein Preetz freute sich über 200 Euro für ihre 100-jährige Jubiläumsfeier.

Antiaggressionstraining für Jugendliche

Die Eltern des Evangelischen Kindergartens stecken ihre 500 Euro in ein Konzert von Matthias Meyer-Göllner als Dankeschön für den unermüdlichen Einsatz der Erzieherinnen auch in schwierigen Zeiten. Mit 500 Euro wurde der Verein für internationale Begegnung bedacht, der sich mit einer Internetseite international aufstellen möchte, und der Stromspar-Check“ im Haus der Diakonie erhielt 500 Euro für einen PC. 2000 Euro gingen an die Schulsozialarbeiterin der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule Christine Voß, die über zwei Schuljahre Trainingsstunden in Anti-Aggression für schwer erreichbare Jugendliche anbieten möchte.

Die Bürgerstiftung verwendet den Jahresüberschuss der Förde Sparkasse, deren Träger die Stadt Preetz innerhalb eines Zweckverbands ist, um soziale, kulturelle, sportliche oder integrative Projekte und ehrenamtliches Engagement zu fördern.