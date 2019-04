Preetz

Auf der fleckigen Postkarte steht nicht viel, doch die wenigen Worte sagen alles: „Auch hier auf dem See liebe ich Dich!“ Diese Nachricht schreibt Mathias Knuppe am 10. Juni 2006 an seine Kirsten, die ihn sechs Tage später, am 16. Juni 2006, heiraten wird. Der Zwei-Meter-Hüne packt die Karte samt Briefumschlag in eine Plastikflasche, wirft sie in den Kirchsee – und seine Braut tut dasselbe, wirft auch eine Flasche mit selbst geschriebener, adressierter Karte ins Wasser. Beide sitzen vis-a-vis in einem winzigen Ruderboot mitten auf dem See. Sie haben nur ein Paddel. Es ist ihr gemeinsamer Junggesellenabschied. Fast 13 Jahre ist das her. „Ich glaube, ich habe damals ein paar Worte mehr geschrieben als er“, erinnert sich die heute 42-jährige Kirsten Knuppe. Ihre Flasche wurde allerdings sofort von eifrigen Anglern gefunden. Doch des Gatten Flaschenpost blieb verschollen.

Der neunjährige Anton Rau zieht die Flasche aus dem Kirchsee

Jetzt hält Kirsten Knuppe die alte Flasche zum ersten Mal in Händen – nach all den Jahren ist sie bei ihr angekommen. Die Preetzerin staunte nicht schlecht, als sich vor kurzem Regine Nofcz, Kanu-Abteilungsleiterin des Preetzer TSV, am Telefon meldete. „Sind Sie Kirsten Knuppe? Wir haben da etwas gefunden.“ Der Finder heißt Anton Rau, neun Jahre alt, Hobby-Paddler. Der Drittklässler hatte die schlickige Saftflasche eigenhändig aus dem See gefischt – die Kanuten waren beim vergangenen Stadtputztag auf Kirchsee und Schwentine mit ihrem Zehner unterwegs.

Viel Müll holten die Sportler aus dem Wasser, berichtet Nofcz, „witzigerweise aber nur eine einzige Plastikflasche. Dafür etliche Glasflaschen.“ Antons Fund jedenfalls, schnell als mögliches Zeitdokument erkannt, wurde beim anschließenden Vereins-Grillen vorsichtig geöffnet. „Erstaunlich, die Schrift war noch ganz klar zu lesen“, stellt Nofcz fest; so unverwüstlich ist eine Wegwerf-Plastikflasche.

Ehrenplatz im Hochzeitsalbum

Vorne auf dem Briefumschlag stehen die Anweisungen, die Kirsten Knuppes Bruder damals fein säuberlich aufgeschrieben hatte: Eine Erklärung für den Finder der Flaschenpost samt der Mitteilung: „Bitte die im Umschlag befindliche Postkarte in den nächsten Briefkasten werfen, damit die Liebesbotschaft den Empfänger auch erreicht. Die Karte ist bereits frankiert!“ Die Adresse hat sich im Lauf der Jahre zwar geändert, doch der Name Kirsten Knuppe war immerhin geblieben. Gut, dass die 42-Jährige beim Kreis Plön arbeitet – wer ihren Namen googelt, bekommt auch gleich eine Nummer angezeigt.

„Ich habe mich dann am Telefon langsam herangetastet“, erzählt Regine Nofcz lachend. Denn nach 13 Jahren ist so manche Ehe ja schon längst wieder geschieden... Doch nicht bei den Knuppes. Das Paar hat zwei Kinder, Sohn Jim ist zwölf und Tochter Smilla acht. Und die Liebes-Post von 2006 bekommt einen Ehrenplatz im Hochzeitsalbum. „Nur die Flasche werden wir jetzt fachgerecht entsorgen“, sagt Mathias Knuppe.