Preetz

In Damaskus arbeitete der studierte Journalist und PR-Manager als Kaufmann in einer großen Firma. „Und jetzt bin ich selbstständig“, sagt der 35-Jährige ein wenig stolz.

Vergebliche Suche nach Praktikumsplatz in Preetz

Seine Flucht führte den Syrer in einem Boot über das Mittelmeer, Türkei, Griechenland, Rom und schließlich nach Preetz. Seine Frau und die beiden Söhne, heute fünf und sechs Jahre alt, kamen später nach. Sie wohnen gemeinsam in Preetz. „Ich hatte hier eine Ausbildung als Pharmazeutisch-technischer Assistent begonnen und lange versucht, einen Praktikumsplatz zu bekommen“, schildert Al Mawla die Gründe, warum er sich schließlich für den Schritt in die Selbstständigkeit entschlossen hat. „Niemand wollte mich nehmen, das war sehr enttäuschend. Ich habe lange gesucht und überlegt, was ich beruflich machen könnte.“

Syrer wollte nicht vom Jobcenter abhängig sein

Als der Syrer die ehemaligen Besitzer des Asia-Imbiss' kennenlernte, die sich an anderem Ort vergrößern wollten, habe er die Ausbildung abgebrochen. „Ich wollte selbst etwas machen, auf eigenen Beinen stehen, nicht vom Jobcenter abhängig sein.“

Die zahlreichen Behördengänge waren nicht einfach. Mohamad Al Mawla besuchte Seminare für Existenzgründer bei der Wirtschaftsakademie, holte sich Beratung und Hilfe bei der Arbeitsagentur. Nun macht er syrische Falafel Sandwiches, Hummus, türkische Börek und chinesische Bratnudeln, Ente und Reisgerichte.

Zurück nach Syrien möchte Mohamad Al Mawla nicht. Jetzt gelte es Schritt für Schritt die neue Existenz aufzubauen. Eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis ist beantragt.