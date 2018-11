Preetz

„Gewalt äußert sich auch in sexuellen, psychischen und wirtschaftlichen Handlungen“, erklärt Inke Jagemast vom Preetzer Frauenhaus. Gemeinsam mit Andrea Langmaack und Jessica Klarewicz von der Beratungs- und Fachstelle bei Gewalt an Mädchen und Frauen im Kreis Plön verteilt sie auf dem Preetzer Markplatz Brötchentüten mit der Aufschrift „Gewalt kommt nicht in die Tüte“.

Die Brötchentütenaktion läuft inzwischen zum 15. Mal und will aufmerksam machen auf und sensibilisieren für die zahlreichen Facetten, die häusliche Gewalt hat. Ziel der Aktion sei es auch, die Menschen auf Beratungsangebote vor Ort hinzuweisen.

Gleichberechtigung braucht beide Geschlechter

Im Jahr 2017 gab es in Schleswig-Holstein 3032 polizeiliche Einsätze bei häuslicher Gewalt, bei denen 540 Täter der gemeinsamen Wohnung verwiesen wurden. Insgesamt 1567 Frauen und 1782 Kinder in schleswig-holsteinischen Frauenhäusern aufgenommen.

„Das zeigt, dass wir es mit einem strukturellen Problem zu tun haben“, so Andrea Langmaack. „Gleichberechtigung braucht beide Geschlechter – dafür kämpfen wir.“