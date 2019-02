Die Kritik an der sogenannten Klötzchenarchitektur nimmt in Heikendorf erneut Fahrt auf. Anlass sind Pläne eines Investors für ein Gebiet am Schulredder. Dort sollen acht Gebäuden entstehen. Sie stießen auf breite Ablehnung. Eine Bürgerinitiative will stärker als bislang gegen die Pläne vorgehen.