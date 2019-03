Die Polizei Preetz sucht nach zwei Frauen, die am Dienstagnachmittag, 12. März, Zeuginnen eines Diebstahls vor einer Modeboutique in der Bahnhofstraße geworden sind. Um 16.40 Uhr hat laut Polizei ein Mann mehrere Damenhosen einer Boutique gestohlen, die an Kleiderständern vor dem Geschäft hingen.