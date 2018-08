Schellhorn

Das Amt hatte die Stelle Anfang Mai ausgeschrieben. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist am 30. Juni waren fünf Bewerbungen eingegangen. Zwei der drei fachlich geeigneten Kandidaten wurden zu Vorstellungsgesprächen in die Verwaltung mit Sitz in Schellhorn eingeladen, der dritte konnte nicht die geforderte mehrjährige Führungs- und Organisationserfahrung nachweisen, erklärte Amtsvorsteher Kai Johanssen in der Sitzung des Amtsausschusses am Dienstagabend.

Eintritt möglichst vor dem 1. Februar

Die Entscheidung für Peter Krebs fiel in der Sitzung einstimmig. „Der offizielle Eintrittszeitpunkt ist am 1. Februar – wir wünschen uns aber, dass dieser Termin noch nach vorne gelegt werden kann“, sagte Johanssen.

Peter Krebs, verheirateter Vater von zwei Kindern, war von 1986 bis 1997 als Soldat auf Zeit in Lütjenburg stationiert und dort bereits in der Verwaltung tätig. 2001 machte er seinen Abschluss an der Verwaltungsfachhochschule Altenholz und fing in Itzehoe an, bevor er von 2002 bis 2015 in der Stadtverwaltung Preetz arbeitete. Vor drei Jahren wechselte er als Bauamtsleiter nach Molfsee.

Kurzer Weg zur Arbeit

Der gebürtige Kieler lebt seit 2005 in Preetz. Der 52-Jährige freut sich über den kurzen Weg zur Arbeit: „Jetzt kann ich wieder mit dem Fahrrad fahren.“ Hat er schon Ideen, ob und was er im Amt ändern könnte? „Nein, ich möchte erst lange Gespräche mit allen Bürgermeistern und Mitarbeitern führen“, kündigt er an.

Zum Amt Preetz-Land gehören 17 Gemeinden mit rund 9500 Einwohnern. Zu den absehbaren Herausforderungen der nahen Zukunft gehören eine am demografischen Wandel orientierte nachhaltige Personalentwicklung und die zunehmende Digitalisierung im Bereich der Verwaltung, hieß es in der Stellenausschreibung.