Preetz

„Es war ja schon so lange unser Wunsch, unsere Produkte, die von unseren Mitarbeitern in den Preetzer Werkstätten gefertigt werden, auch in der Innenstadt anbieten zu können. Wir sind überglücklich, dass wir das jetzt in diesem wunderbaren Haus in die Tat umsetzen konnten“, sagte Merit Feilhauer, Geschäftsführerin des Lebenshilfewerkes, in ihren Begrüßungsworten. „Jetzt sind wir mittendrin, statt nur dabei und können mit Arbeiten und Wohnen unter einem Dach ein einzigartiges Inklusionsprojekt realisieren. Deshalb passt der Slogan „Leben & Schenken“ so gut auf das gesamte Vorhaben, unser neues Lebenshilfehaus.“

Unten Werkstatt und Verkauf, oben Wohnen

Im Erdgeschoss fertigen zwölf Mitarbeiter der Preetzer Werkstätten im rückwertigen Bereich Nützliches und Dekoratives aus Holz, Metall und anderen Materialien, die dann vorn im Geschäft verkauft werden. Auch weitere Produkte aus der Töpferei, der Tischlerei oder der Schlosserei, wie etwa Bollerwagen, Kinderküchen, Feuerkörbe, Kissen oder Strandtaschen werden ab sofort in der Kirchenstraße angeboten.

In den vier Etagen darüber haben elf Mitarbeiter in insgesamt drei Wohngemeinschaften ein modernes Zuhause mit traumhaftem Ausblick auf den Kirchsee gefunden. „Wir sind dem Eigentümer Siegfried Beißwenger sehr dankbar dafür, dass er sich auf uns als Mieter eingelassen und unsere Wünsche hinsichtlich der Barrierefreiheit berücksichtigt hat“, so Feilhauer.

Preetz als "Hauptstadt der Lebenshilfe"

Nach den Worten von Bürgermeister Björn Demmin könne Preetz gewissermaßen „als Hauptstadt der Lebenshilfe“ gelten, „denn die Mitarbeiter, Ausbilder und Betreuer sind in unserer Stadt fest verankert“. Das zeige sich jedes Jahr beim Sommerfest der Preetzer Werkstätten im Gewerbegebiet mit tausenden von Besuchern. „Doch der dortige Laden mit den Eigenprodukten liegt eben ziemlich weit ab vom Schuss. Das jetzige Geschäft in der Kirchenstraße kann zu einem richtigen Leuchtturmprojekt werden und trägt zur Belebung der Innenstadt bei“, so Demmin.