Etwas versteckt in einem Hinterhof liegt das Möbellager der Diakonie in Preetz. In den Räumen der ehemaligen Schlachterei werden Sofas, Schränke und Betten, aber auch Waschmaschinen und Fernseher für Menschen mit geringem Einkommen angeboten. Dafür wird noch ehrenamtliche Verstärkung gesucht.