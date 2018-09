Preetz

Sie kamen aus Deutschland, USA, Mexiko, Großbritannien, Frankreich und Dänemark und gaben insgesamt 57 Vorstellungen. Viele Stücke waren für Kinder geeignet, wie „Paspossib/Nichtmöglich“ der Compagnie Volpinex aus Frankreich. Während Fred Ladoué im Hintergrund der Herr über stimmungsvolle Höreindrücke war, spielte Marielle Gautheron in einer Mischung von Stilen die Geschichte des kleinen Mädchens Lili, die einen dauerhaften Verlust zu verkraften hat: Trauer als Tabu. Die flachen Papierfiguren, die an Stäben geführt wurden, Elemente des japanischen Papiertheaters Kamishibai und das Schattentheater kamen beim Publikum gut an.

Bei Massimo Schauerte-Lüke ging es klassisch zu. „Alles selbst gefertigt“, erklärte der 16-Jährige, dessen Spielfreude das Publikum begeisterte. Von der Seite der Bühne wurden die Papierfiguren mit der Hand oder an Stäben über die dreidimensionale Bühne aus gefalteten und geschnittenen Formen geschoben, die Texte live gesprochen.

Eigenwillige Bilderwelten

In diesem Jahr ging es auffallend musikalisch zu. Wie bei Robert Poulter aus Großbritannien. Licht und Sound verschmolzen mit eigenwilligen Bilderwelten zu einem bombastischen Theaterexperiment im Miniaturformat. Das Publikum war begeistert und bestürmte den Briten nach der Vorstellung mit Fragen.