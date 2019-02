Die Wendung bei der Parkgebühren-Diskussion in Preetz hat viele überrascht. Die Kommunalaufsicht in Plön bestätigt, dass tatsächlich der Bürgermeister entscheiden kann, statt der Einführung von Gebühren weiter auf Parkscheiben zu setzen. Was sagen die Fraktionen und die Geschäftsleute dazu?