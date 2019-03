Rund fünf Monate nach der Grundsteinlegung wurde am Donnerstag Richtfest für die neue Rettungswache des Kreises Plön am Dänenkamp in Preetz gefeiert. Der Neubau mit einer Fläche von rund 1500 Quadratmetern entsteht unmittelbar neben der Feuerwehrtechnischen Zentrale.