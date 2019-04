Preetz

Die Staatsanwaltschaft Kiel hat daraufhin am Mittwoch beantragt, den Untersuchungshaftbefehl in einen Unterbringungsbefehl umzuwandeln und den Beschuldigten in ein psychiatrisches Krankenhaus zu überstellen. Darüber muss jetzt das Amtsgericht Neumünster entscheiden. Der Mann (24) befindet sich seit dem Wochenende in Untersuchungshaft.

Der im Juli 2015 als Flüchtling aus Afghanistan nach Deutschland gekommene Tatverdächtige hatte sich am Sonnabend der Polizei in Preetz gestellt und angegeben, die 36-Jährige getötet zu haben. Er schweigt seitdem zu den Vorwürfen.

Opfer und mutmaßlicher Täter lernten sich im privaten Umfeld kennen

Laut Obduktion führten mehrere Messerstiche zum Tod der zweifachen Mutter in ihrem Reihenhaus in Preetz. Das Tatwerkzeug fanden Ermittler in der Nähe der Leiche. Die Kinder von Jana M. waren zum Tatzeitpunkt nicht in der Wohnung. Sie leben bei ihrem Vater.

Lesen Sie auch: Flüchtling machte widersprüchliche Aussagen

Das Opfer und der mutmaßliche Täter lernten sich nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei im Frühjahr 2018 im privaten Umfeld kennen. Zu ihrem Beziehungsstatus zum Tatzeitpunkt ermitteln die Beamten noch. Der Mann hielt sich mit Aufenthaltsgestattung in Deutschland auf.

Zur Galerie Hier sehen Sie Bilder aus Preetz.

Ermittler: Frau aus Preetz hat sich nicht in der Flüchtlingshilfe engagiert

Was das Motiv anbelangt, herrscht weiter keine Klarheit: "Die Vielzahl der bereits durch das Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Kiel durchgeführten Vernehmungen haben keinerlei Anhaltspunkte dafür ergeben, dass das Opfer sich in der Flüchtlingshilfe engagiert hatte", führte ein Sprecher aus.

Von RND/KN