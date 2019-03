Krummbek.

Den Vorschlag gab es – und zwar deutlich: „Drei Wahlvorschläge sind eingegangen, alle mit einem Namen: Karsten Krohn“, verkündete Amtsvorsteher Wolf Mönkemeier. Einen Vorschlag für Bandowski gab es nicht.

"Klares Votum"

„Das ist ein klares Votum der Mitglieder“, sagte Krohn. Er betonte, dass seine Bereitschaft zu kandidieren sich nicht gegen Bandowski richte. Es sei eine reine Vernunftentscheidung. Grund: Bandowski hätte aus Altersgründen nur noch eineinhalb Jahre das Amt ausüben können. Das wollte er auch tun. „Doch das hätte uns nicht so richtig weitergebracht“, erklärte Krohn. Denn nach so kurzer Zeit hätte sich ein Neuer einarbeiten müssen, zeitgleich wäre auch der Stellvertreter neu zu wählen. So sei schließlich nach vielen Gesprächen mit anderen Wehrführern und dem Vorstand die Entscheidung entstanden zu kandidieren und das Amt anzutreten.

Ein bisschen feuerwehrverrückt

„Ich bin zwar beruflich noch stark eingebunden, aber auch ein bisschen feuerwehrverrückt und tanze auf allen Feuerwehrhochzeiten. Ich bitte Jürgen Bandowski, seine Aufgaben auf Kreis- und Landesebene fortzusetzen und mir als Tutor den Rücken zu stärken“, erklärte Krohn. Der 46-jährige Bundespolizist ist Ortswehrführer in Pülsen, Gemeindewehrführer in Köhn und seit Kindesbeinen im blauen Rock unterwegs.

Krohn wurde mit 78 Stimmen in geheimer Abstimmung gewählt, die restlichen zwölf Stimmen waren ungültig.