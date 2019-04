Schönberg

Mit dieser Archiv-Ausstellung will das Museum gleichzeitig das 30-jährige Bestehen der Hofanlage Göttsch als Museumsdomizil würdigen. Wie umfangreich in dieser Zeit die museumseigene Abteilung Textilien mit Bezug zur Region angewachsen ist, wird in der Schau deutlich. Erbstücke, Familienbesitz, Kleidung, Stickmuster-Tücher, Zier- und Gebrauchswäsche werden präsentiert.

Sonderöffnungszeiten an den Ostertagen

Zum Osterfest öffnet das Museum an allen vier Feiertagen ( Karfreitag, Ostersonnabend, Ostersonntag und Ostermontag) jeweils von 14 bis 17 Uhr.

Die Hauptsaison startet am 1. Mai mit täglichen Öffnungszeiten bis 31. Oktober (außer montags) und einem vollen Kulturprogramm, das es auch zum Ausdrucken im Internet gibt. Angebote und Infos unter Tel.04344/3174 und www.probstei-museum.de.