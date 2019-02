Schönberg

Den Startschuss und damit die gute Nachricht für die Probstei verkündete Volkmar Hausmann, Geschäftsführer der Firma TNG Stadtnetz-GmbH, in der Mitgliederversammlung des Breitbandzweckverbandes Probstei. Damit ist die Vermarktungsphase abgeschlossen.

„Das ist für die Probstei eine super Nachricht und für alle 20 Mitgliedsgemeinden ein vorzügliches Investment“, sagte Wolf Mönkemeier, Vorsitzender des Zweckverbands. Denn das Netz, das nun gebaut werden soll, gehört den Gemeinden zu jeweils gleichen Anteilen. Der Verbandsvorsitzende lobte die gute Zusammenarbeit mit der Firma TNG, die sich trotz der Nichterfüllung der Quote als verlässlicher Partner erwiesen habe. „Wir haben in einer Zeit vermarktet, in der die Konkurrenz anderer Anbieter, die ihre Netze aufgerüstet haben, hoch war“, sagte er.

Jetzt folgt die europaweite Ausschreibung der Feinplanung. Die Bagger werden allerdings nicht vor 2020 rollen. Insgesamt werden dann in der Probstei 419000 Meter Glasfaserkabel verlegt. Die Kosten für die gesamten Leistungen sind derzeit mit 1,9 Millionen Euro geschätzt. Man hoffe nun, dass sich die Zinslage in diesem Jahr nicht wesentlich verändere. Ziel sei es, am Ende dieses Jahres bereits eine detaillierte Kostenschätzung vorliegen zu haben, um dann gegebenenfalls auf den Zinsmarkt reagieren zu können, erklärte Amtsdirektor Sönke Körber.