In der Probstei soll erstmals ein Solarpark entstehen. Vorgesehen ist eine insgesamt 21 Hektar große Fläche entlang der Bahnstrecke Kiel-Schönberg in den Gemeinden Passade und Fiefbergen. Die beiden Gemeindevertretungen wollen am 5. beziehungsweise 13. Dezember darüber entscheiden.