Schönkirchen

Vom 1. Dezember 2018 bis 20. November 2019 will die Awo Pflege im Rahmen der Quartiersentwicklung Menschen wieder zum Essen zusammenbringen und gleichzeitig auf das Thema gesunde Ernährung aufmerksam machen, erklärt Projektkoordinatorin Anike Ohmes. Ein Konzept, für das auch das Sozialministerium Schleswig-Holstein, die Krankenkassen und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) ihre Unterstützung zusagen.

Es geht um beides: gesunde Ernährung und soziales Miteinander

Um es im Servicehaus Schönkirchen vorzustellen, kam der Tag der Suppe am Montag wie gerufen. Rund 80 Personen haben sich im Voraus zum gemeinsamen Suppenessen angemeldet. Ein Indiz, dass neben Pichelsteiner Eintopf und Kürbissuppe auch der Hunger nach Gesellschaft im Quartier groß ist. Ernährung und soziales Miteinander – diese beiden Aspekte soll das Projekt gleichermaßen aufgreifen. Mit Informationsveranstaltungen zur ausgewogenen, altersgerechten Ernährung, aber auch mit gemeinsamen Aktionen richtet es sich vor allem an Menschen, die noch nicht pflegebedürftig sind. Damit sie lernen, die richtigen Lebensmittel für sich selbst zuzubereiten und auszuwählen, denkt die Ernährungswissenschaftlerin neben Kochkursen auch an eine Art Einkaufstraining.

Vorreiter-Projekt in Schleswig-Holstein

Das „ganzheitliche Konzept“ überzeugt neben den finanziell beteiligten Krankenkassen, unter anderem DAK und AOK Nordwest, auch das Sozialministerium. Irene Michels und Dörte Christens-Kostka sehen die Notwendigkeit, in Sachen Prävention auch die Senioren im Blick zu haben. Mit diesem Projekt in Schleswig–Holstein sei man schon weiter als auf Bundesebene, wenn es darum geht, Pflegedürftigkeit zu vermeiden. „Es geht um Teilhabe, also darum, gemeinschaftlich Dinge zu erleben. Daraus entstehen Gruppen – und Essen spielt eine große Rolle“, so Dörte Christens-Kostka.

Angebote, die Spaß machen und schmecken, soll es ab dem Projektstart in Schönkirchen nicht nur im Awo Servicezentrum geben. Um ältere Menschen einzubinden, müsse man möglichst breit ins Quartier gehen, unterstreicht AWO-Referentin Anke Buhl. Sie möchte mit den Partnern viel auf den Weg bringen: etwa Essen auf Rädern ausprobieren und dann vor allem auch diejenigen abholen, die nicht so viel Geld haben.