Plön

Dabei geht es um Power-Point-Präsentationen, einen Social-Media-Knigge aber auch darum, wie man Fake-News identifiziert, seriöse Nachrichten im Internet findet und was Scrolly-Telling ist. Der Förderverein für Medienkompetenz in Schulen veranstaltet das Projekt rund um die Digitalisierung, Experten aus unterschiedlichen Branchen geben ihr Know-how an die Schüler weiter – darunter Referenten vom Förde-Campus und der Förde-Sparkasse.

Nicht nur Artikel, sondern auch Videos, Foto-Galerien und Live-Ticker

Acht Schüler blickten so aber auch einen Vormittag hinter die Kulissen eines Redakteurs-Alltags und ließen sich ausführlich berichten, wie die Ostholsteiner Zeitung ihre Themen sucht, an Informationen kommt und Artikel entstehen – nicht nur für die gedruckte Ausgabe. Denn auf www.kn-online.de geht das Spektrum der Berichterstattung viel weiter: Videos und Foto-Galerien sind dort anzuklicken – oder Live-Ticker, wie heute wieder einer zur Bombenentschärfung in Schwentinental geschaltet wird.

Multimedia-Reportage über die Schneekatastrophe

Scrolly-Telling ist eine weitere Darstellungsform von Geschichten im Internet. Am Beispiel der Multimedia-Reportage über die Schneekatastrophe vor 40 Jahren entdeckten die Jugendlichen, wie beim Scrollen die Geschichte geradezu erlebt wird – auch mit interaktiven Karten, Zeitleisten, Grafiken und Download-Tipps. Viel Diskussionsstoff bot auch das Thema Fake-News. Wie verbreiten sie sich, wie identifiziert man sie? Und wie vermeidet man als Redakteur, auf sie hereinzufallen?

Am Freitag, 8. Februar, sollen im Gymnasium die Ergebnisse aus den mehr als 50 verschiedenen Projekten von 14.30 bis 17 Uhr präsentiert werden. Auch wie Schüler sich einen abfallarmen Alltag vorstellen, wie Rumba getanzt wird. Außerdem haben einige Schüler gesundes Kochen und Backen gelernt...