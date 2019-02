Heikendorf

Bürgermeister Tade Peetz ( CDU) erinnerte daran, dass „Ausstellungen in Heikendorf ja pikant“ seien. „Die bunten Blütenmotive dürften aber nun wirklich niemanden stören, der hier arbeitet oder politisch wirkt“, so der Verwaltungschef. „Allein biologisch gesehen sind sie unproblematisch denn es gibt männliche, weibliche oder zweigeschlechtliche Blüten.“ Vor gut einem Jahr erfreute sich der „Heikendorfer Kunstskandal“ mit seinen Sexismus-Vorwürfen und einer Zensur-Debatte bundesweiter Beachtung. Auslöser waren die Werke des Heikendorfer Künstlers Kai Piepgras, die schließlich in einer Gemeindevertretersitzung verhüllt wurden.

Ratssaal ist nicht frei von Kunst

„Die Fotografien von Helmut Neumann zeigen sehenswerte Ausschnitte unserer Wirklichkeit, lenken den Blick auf Details, die wir ohne ihn nie entdeckt hätten und wirken dabei wie ein treffendes Zitat einer blumigen Sprache“, beschrieb der Kieler Filmemacher Gerald Grote in seiner Laudatio die Werke. Helmut Neumann male mit der Kamera, wo andere lediglich knipsten, und komponiere seine Werk, so Grote. „Seine Blüten haben Stil. Sind aber keine Stielblüten.“

Bleibt der Ratssaal in Zukunft kunstfrei? Tade Peetz: „Nein, dort hängt ja Kunst mit den Bildern der Heikendorfer Künstler Georg Burmester und Heinrich Blunk. „Für den Künstler ist es sinnvoller, in öffentlichen Räumlichkeiten seine Kunst zu zeigen, der Ratssaal ist ja unter der Woche geschlossen.“ Die 27 Blütenfotografien sind noch den ganzen Februar zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen.