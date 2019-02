Preetz

Vier Möglichkeiten in der oberen Bahnhofstraße stellte Fritz Lehmann, in der Verwaltung zuständig für Straßen- und Bautechnik sowie Verkehrsangelegenheiten, den Ausschussmitgliedern vor. Links vom Eingang des Bauamtes könnten fünf Anlehnbügel mit Anrollschutz aufgestellt werden. Dafür soll die vorhandene Grünfläche verkleinert und aus optischen Gründen auf eine Überdachung verzichtet werden. Die zweite Variante sei ein Bau mit Dach und Seitenschutz auf der Grünanlage zwischen zwei Bäumen am Bauamts-Parkplatz.

Mehr Bügel vor dem Rathaus

Ein Stück weiter stehe bereits ein Schuppen, in dem weitere Bügel errichtet werden könnten, um dort zehn Räder parken zu können, so Lehmann. Die teuerste Alternative wäre, eine Abstellanlage neben dem Rathaus in die Böschung zu bauen. Auch die Rad-AG habe sich bereits mit den verschiedenen Möglichkeiten beschäftigt und die ersten beiden Varianten am Bauamt empfohlen. Zusätzlich hätten die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft die Aufstockung der Bügel vor dem Rathaus von zwei auf fünf vorgeschlagen. Dem folgte der Ausschuss einstimmig.

Bedarf in der Innenstadt unter der Lupe

Auf Antrag der Grünen soll mit den Betrieben in der Innenstadt der Bedarf an Abstellmöglichkeiten - zum Teil auch überdacht - für die Mitarbeiter ermittelt werden. Dabei gehe es um die erforderliche Zahl, aber auch um Überdachung, abschließbare Unterstände und Ladestationen für E-Bikes, erläuterte Henning von Schöning. Die Abfrage soll im Rahmen des vom Wirtschaftsausschuss beschlossenen Parkraumkonzepts erfolgen.

Die Grünen begründeten ihren Antrag damit, dass viele Parkplätze durch Beschäftigte belegt seien und man sie durch Abstellmöglichkeiten, aber auch eine bessere Verkehrsführung an der Klosterstraße, Wakendorfer und Kührener Straße sowie Hufenweg zum Umsteigen auf das Fahrrad bewegen könnte.