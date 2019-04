Schwentinental

Zum Hintergrund: Der unbefestigte Wirtschaftsweg, der dem Kloster gehört, verbindet die beiden Kommunen Schwentinental und Pohnsdorf. Im Rahmen der von der Deutschen Bahn geplanten Streckenertüchtigung zwischen Kiel und Lübeck wurde der unbeschrankte Bahnübergang zum Problemfall: Denn der benötigte Ausbau soll rund 600 000 Euro kosten. Den größten Anteil übernimmt dabei die Bahn, doch zehn Prozent der Kosten müssen die Kommunen tragen.

Im Reitwegenetz drohte eine Lücke

Die Alternative zum Ausbau wäre die Schließung des Bahnübergangs gewesen. Der Verein Schusteracht schlug Alarm. "Das wäre für uns katastrophal, weil wir dann unseren Rundreitweg 5 komplett schließen müssten", protestierte damals Vereinsvorsitzender Axel Langfeldt. Umso mehr freut er sich jetzt über den ausgearbeiteten Lösungsvorschlag. "Ich bin ganz begeistert", sagt er.

Kloster übernimmt 30 000 Euro

Zunächst hätten die beiden Kommunen und das Kloster über eine Drittel-Regelung (für jeden 20 000 Euro) diskutiert, hieß es in der Vorlage der Amtsverwaltung zur Sitzung der Gemeindevertretung Pohnsdorf. Nun hätten sie sich anders geeinigt. Das Kloster, das jedes Finanzierungsrisiko durch eventuell steigende Baukosten ausschließen wollte, übernehme nun einen Festbetrag von 30 000 Euro. Schwentinental soll 20 000 Euro und Pohnsdorf 10 000 Euro finanzieren, dafür tragen sie das Kostenrisiko.

Pohnsdorf stimmt mit Ja

Die Pohnsdorfer Gemeindevertretung stimmte in ihrer jüngsten Sitzung mit fünf Ja- bei drei Nein-Stimmen und einer Enthaltung dem Vertrag zu. "Der Schusteracht-Verein hat sehr deutlich gemacht, wie wichtig der Bahnübergang für das Wegenetz ist", erklärt Bürgermeister Marco Lüth.

Stremlau: "Wir laufen in Richtung Ziellinie"

Schwentinentals Bürgermeister Michael Stremlau zeigte sich optimistisch, dass auch die Stadtvertretung in ihrer Sitzung am 13. Juni dem Vertrag zustimme. "Wir laufen in Richtung Ziellinie."

