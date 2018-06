In einer ehemaligen Reithalle am Schloss Bredeneek (Gemeinde Lehmkuhlen) haben Isabel und Kurt Lange ihre Werkstatt für Metallgestaltung eingerichtet. Bei der Aktion „Sommerateliers“ am 30. Juni/1. Juli können Besucher einen neugierigen Blick hineinwerfen. Auch mehrere Gäste zeigen ihre Werke.