Stein

Steins Bürgermeister Peter Dieterich traf sich vor Ort zur Beratung mit den Mitarbeitern der Firma Deutsch-Dänische Wasserbau-GmbH, um das weitere Vorgehen zu beraten.

Sand kommt aus der Fahrrinne Marina Wendtorf

Die Spülleitung liegt bereits am richtigen Platz, das Spülschiff auch. Das soll nun den in Stein dringend benötigten Sand aus der Fahrrinne der Marina Wendtorf in die Buhnenfelder des Steiner Strandes spülen. Jahr für Jahr hat die Gemeinde Stein für diese Maßnahme Geld in den Haushalt eingestellt. „Die Buhnenfelder sind leer, aber wir wollen unseren Urlaubsgästen ihren Strand bieten, den sie hier an der Ostsee erwarten“, erklärte der Bürgermeister.

Außerdem richte die Gemeinde die durch die Frühjahrsstürme stark beschädigte Mole wieder her. Der Teil des Steges, der durch die Wassermassen aus der Verankerung gerissen worden war, soll nun in einem leichten Kunststoff-Material wieder hergestellt und auf der Mole montiert werden. „So können wir künftig den Steg zum Winter abmontieren und ebenso wie den Molenkopf einlagern“, erklärte Dieterich.

Tatort Hawaii ist startklar

Auch der Tatort Hawaii, Steins Anziehungspunkt für Familien und Surfer gleichermaßen, ist ebenfalls wieder an seinem angestammten Platz angekommen. Surflehrer Jörg Michaelsen stellt seine Strandkörbe auf den Deich, um den Ostergästen bereits ein windgeschütztes Plätzchen anbieten zu können.