Schellhorn

Wie die Polizei Kiel am Nachmittag mitteilte, musste die K53 zwischen Schellhorn und Sophienhof nach einem Unfall mit drei Fahrzeugen um 7.45 Uhr für 3,5 Stunden voll gesperrt werden. Der Rettungshubschrauber brachte eine schwer verletzte Fahrerin in ein Krankenhaus. Eine weitere schwer verletzte Fahrerin und eine Fahrerin mit ihrem Kleinkind kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Aus noch ungeklärter Ursache geriet eine 43-Jährige mit ihrem Smart in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Opel Meriva zusammen. Der Opel Meriva überschlug sich und blieb im Graben liegen. Die 26-jährige Fahrerin eines Opel Zafira konnte noch ausweichen, kam jedoch von der Fahrbahn ab und fuhr ebenfalls in den Graben.

Rettungshubschrauber landete auf der K53

Die 43-jährige Smart-Fahrerin und vermeintliche Unfallverursacherin verletzte sich bei dem Unfall zwischen Schellhorn und Sophienhof schwer. Sie musste von Rettungskräften aus ihrem Pkw befreit werden. Anschließend brachte sie ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Die 69-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Opel Meriva verletzte sich ebenfalls schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Die 26-jährige Opel Meriva-Fahrerin und ihr anderthalbjähriges Kind wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ob und inwieweit sie bei dem Unfall verletzt wurden, kann noch nicht gesagt werden.

