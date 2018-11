Probsteierhagen

Diese private Unterstützung sei eines von vielen Beispielen für die hohe Identifikation der Bürger mit ihrem Schloss, sagte Karl-Heinz Fahrenkrog als Vorsitzender des Fördervereins Schloss Hagen.

Lena und Kurt Freier hatten sich schon zu Lebzeiten für das Herrenhaus und seinen Erhalt engagiert. So hatten sie sich zu ihren 80. Geburtstagen und ihrer Diamantenen Hochzeit Spenden für den Förderverein statt Blumen und Geschenke gewünscht. Und so hatten sie es auch für ihr Ableben getan. Anstatt Blumen sollten die Trauergäste eine Zuwendung an den Förderverein tätigen. „Sie fühlten sich dem Schloss sehr verbunden, auch wenn sie keine Mitglieder im Förderverein waren“, erklärte Tochter Karen Hartmann. Sie selbst ist seit der Gründung 2002 Mitglied und freut sich nun, dass „eine so schöne Bank“ von ihrer Spende angeschafft werden konnte.

Ein Messingschild, das auf die Spender hinweist, hatte Vereinsvorsitzender Karl-Heinz Fahrenkrog beschafft, das nun gemeinsam mit dem Vereinsvorstand angeschraubt worden war. Beim Probesitzen konnten die Akteure den herbstlichen Blick auf die Rückseite des Herrenhauses aus bequemer Position genießen.

